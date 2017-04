Pian de' Giullari: maxi furto in villa

Ladri in azione nel giorno di Pasquetta. Nel tardo pomeriggio di ieri furto all'interno di un'abitazione di Via Bolognese: portati via un orologio Rolex e alcuni monili in oro. In serata un colpo dal bottino ancor più ingente. Approfittando dell'assenza della padrona di casa, ignoti si sono introdotti in una villa di Via Santa Margherita a Montici dopo aver scardinato la porta con una zappa. I malviventi, entrati attraverso il giardino, sono fuggiti con monili in oro e un orologio per un valore complessivo di circa 30mila euro. Su entrambi i casi indaga la polizia.