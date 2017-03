Periferie, 17 milioni per Empolese Valdelsa e Chianti-Val di Pesa

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme ai sindaci e agli amministratori dei comuni del Chianti, della Val di Pesa e dell'Empolese Valdelsa, ha fatto il punto ieri in Palazzo Medici Riccardi sullo stato degli interventi finanziati dal governo nell'ambito del 'bando per le periferie'.

9 sono i progetti per le periferie nei Comuni ad Est di Firenze (per un importo di circa 11 milioni di euro), 14 per l'Empolese Valdelsa (oltre 4 milioni di euro), 4 per il Chianti-Val di Pesa (2 milioni e 680 mila euro).

I Comuni sono impegnati nella redazione e nella documentazione dei progetti definitivi, che dovranno essere eseguiti entro il 2018. Si punta su scuola, piste ciclabili, arredi urbani.

La Città Metropolitana di Firenze ha aperto una pagina web, PeriMetro, all'indirizzo: www.cittametropolitana.fi.it/perimetro, sulla quale si trovano una mappa con gli interventi nelle diverse aree.

VIDEO - Il sindaco di Pontassieve: "Una ciclabile dalla Sieve all'Arno"

VIDEO - Il sindaco di Bagno a Ripoli: "Ora il parco di Grassina"

VIDEO - Dario Nardella: "Città metropolitane uguali alle Province, ultimare riforme"

TUTTI GLI INTERVENTI - Ecco gli interventi per le tre aree: Zona Est, Empolese Valdelsa, Chianti-Val di Pesa.

Zona Est (Ambito 2 – Periferie nei Comuni Est Euro 10.898.242,49)

- Città Metropolitana di Firenze - Lavori di ampliamento per la realizzazione di 8 aule per l’Istituto di Istruzione Superiore 'E. Balducci' di Pontassieve

- Bagno a Ripoli - Completamento pista pedo-ciclabile tra Bagno a Ripoli e Firenze

- Bagno a Ripoli - Realizzazione di area a parco urbano nella frazione di Grassina

- Bagno a Ripoli - Intervento di riqualificazione dell'area attrezzata nell'ambito della Casa del Popolo di Grassina

- Bagno a Ripoli - Potenziamento rete di videosorveglianza

- Fiesole - Messa in sicurezza ed adeguamento degli immobili scolastici lungo la valle dell’Arno

- Pontassieve - Recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio ex istituto professionale Chino Chini da adibire ad ampliamento scuola primaria Calvino

- Città Metropolitana di Firenze - Passerella ciclabile sull'arno tra Compiobbi e Vallina

- Pontassieve - Collegamento ciclopedonale tra la pista ciclopedonale del Parco Fluviale F. De Andrè nel capoluogo e il centro storico di Pontassieve

Empolese Valdelsa (Ambito 4 – Empolese Valdelsa Euro 4.030.000,00)

- Castelfiorentino - Biblioteca Vallesiana

- Castelfiorentino - Area degradata “Castello Alto” - Progetto A.S.T.R.A. - per attività laboratoriali per adolescenti

- Cerreto Guidi - Riqualificazione ex scuola primaria 'Santi Saccenti' dichiarata inagibile

- Montespertoli - Adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola elementare N. Machiavelli

- Montespertoli - Adeguamento sismico scuola media R Fucini.

- Castelfiorentino - Area degradata “Castello Alto” - La strada dei mestieri

- Vinci - Realizzazione di un percorso protetto ciclopedonale per l'utenza debole sulla strada provinciale parallela all'Arno

- Capraia e Limite - Riqualificazione e potenziamento impianto illuminazione Viale Allende (Capraia)

- Capraia e Limite - Riqualificazione e potenziamento impianto illuminazione Viale Gramsci (Limite)

- Castelfiorentino - Riqualificazione urbanistica del centro storico - Parcheggio Piazza Stanze 43. Operaie e Giardini ex-Arena

- Castelfiorentino - Riqualificazione dell’area 'Pieve dei Santi Ippolito e Biagio' - Castelfiorentino - Area degradata 'Castello Alto' - Potenziamento dello sportello per l'immigrazione

- Castelfiorentino - Area degradata 'Castello Alto' - Riqualificazione centro storico fattibilità

- Castelfiorentino - Area degradata 'Castello Alto' - Smart lux efficientamento illuminazione



Chianti – Val di Pesa (Ambito 5 – Chianti – Val di Pesa Euro 2.680.000,00)

- San Casciano - Ristrutturazione della biblioteca comunale fattibilità

- San Casciano - Riqualificazione dei giardini delle scuole dell'infanzia di Cerbaia, Mercatale, San Casciano e San Pancrazio e della Scuola della prima infanzia di Mercatale

- San Casciano - Realizzazione nuovo centro infanzia località Bargino

- Greve in Chianti - Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria interna ed esterna della scuola secondaria inferiore 'G. Da Verrazzano