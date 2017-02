Peretola, rispolverata la vecchia truffa della mamma invalida

Ieri una coppia di anziani ha subito un tentativo di truffa tra le strade di Peretola. I pensionati sono stati avvicinati da un uomo, descritto come un trentenne di corporatura media, che con una scusa – si è finto amico di conoscente della coppia – è riuscito così ad attaccare bottone. Predendo così tanta confidenza che il 77enne insieme alla moglie l'hanno addirittura fatto entrare in casa. Qui il trentenne ha cominciato a spiegare di avere la mamma invalida e aver bisogno di migliaia di euro per le cure mediche. Poi ha tentato di vendere dei vestiti alla donna, questa però ha intuito il raggiro e ha messo alla porta il truffatore. Sul posto poi è intervenuta la polizia.