Traffico, rischia di partorire in auto: scortata in ospedale dalla polizia 

Stava rischiando di partorire nella sua auto bloccata nel traffico in viale degli Astronauti (Peretola), quando, ieri mattina, il suo fazzoletto bianco sventolato fuori dal finestrino ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei “Nibbio”, gli agenti motociclisti della polizia di stato. Babbo e mamma hanno subito spiegato l’emergenza ai poliziotti che, senza perder tempo, hanno scortato l’auto in sirena fino al reparto di maternità di Careggi. In una manciata di minuti la coppia è arrivata a destinazione e poco dopo ha potuto festeggiare la nascita della loro bambina.



I “neo” genitori hanno ringraziato gli assistenti capo Silvio Falugiani e Francesco Safina, i due poliziotti motociclisti in servizio presso la questura. Oggi gli stessi agenti sono andati a far visita alla piccola in ospedale dove i medici hanno sottolineato, con parole di compiacimento, come il tempestivo intervento della polizia abbia permesso alla donna di partorire in tutta sicurezza.