Predoni in giacca e cravatta: razzia in centri commerciali e autogrill  

Furti in giacca e cravatta in autogrill, fiere, outlet e persino davanti al parcheggio delle auto a noleggio dell'aeroporto di Peretola. Razzie eseguite con nonchalance e con indosso vestiti griffati, mettendo nel mirino ignari turisti o clienti di centri commerciali. Motivo per cui la polizia di frontiera aerea ha fermato una coppia, un 45enne algerino e una 54enne peruviana (questa residente in Spagna ma fermata dalla polizia danese), accusati di tredici furti compiuti nel Centro Nord Italia. Borseggi che avrebbero coinvolto le province di Verona, Venezia, Milano e Bologna. E ovviamente Firenze. Proprio da un furto nella nostra città è partita l'indagine della polaria. Nel mirino della coppia finivano quasi sempre soggetti facoltosi o benestanti.

I BORSEGGIATORI IN AZIONE // VIDEO//

La tecnica era rodata: mentre uno distraeva la vittima, l'altro pensava a portar via borse, macchine fotografiche e simili. I due agivano seguendo linee ben precise: ostentando indifferenza e con una tranquillità costruita, così da non dare nell'occhio.

La coppia però non si sarebbe fermata nemmeno davanti ai malati. In un caso avrebbero derubato una coppia di turisti canadesi, di cui l'uomo affetto dal morbo di Parkinson, distraendoli con una scusa (dicendo agli anziani di aver travolto un gatto con la vettura) e portandogli via la borsa con all'interno 500 euro. Oltre ai documenti con cui sarebbero dovuto rientrare a casa.