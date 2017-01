Peretola, furto da rivenditore di auto: fuga in retromarcia su viale XI Agosto 

Nel tardo pomeriggio di ieri furto con fuga rocambolesca all'interno di un rivenditore di auto usate in Viale XI Agosto. Due uomini, entrambi nordafricani, si sono finti clienti chiedendo di poter visionare un pick-up Toyota parcheggiato nel piazzale. Una volta nell'abitacolo, l'uomo alla guida ha messo in moto il mezzo ingranando la retromarcia e sfondando la recinzione della rivendita. L'altro uomo era già sceso dalla vettura e si era dato alla fuga a piedi. Il mezzo ha percorso buona parte del viale in retromarcia per poi girarsi bruscamente e allontanarsi in direzione dell'autostrada. Il valore dell'auto sarebbe di circa 26 mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia.