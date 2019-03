Non mollano i ‘No Aeroporto’: in arrivo un nuovo corteo

Sabato pomeriggio ci sarà un corteo dal titolo ‘No Aeroporto, Sì Parco!’, organizzato dall'assemblea 'La Piana contro le nocività-Presidio Noinc Noaero'.

“Partiremo alle 14 e 30 dal polo scientifico di Sesto Fiorentino e arriveremo davanti al nuovo parcheggio davanti a Peretola - spiega Marco Daffra del comitato ‘No Aeroporto e parco della Piana’ -. I sette sindaci che si sono sempre detti contrari al progetto hanno aderito alla manifestazione, speriamo che si presenteranno con i gonfaloni".

I primi cittadini che parteciperanno al corteo sono quelli che presentarono ricorso al Tar in merito all'opera, sono: Falchi (di Sesto Fiorentino), Fossi (di Campi Bisenzio), Biagioli (di Calenzano), Biffoni (di Prato), Prestanti (di Carmignano) e Puggelli (di Poggio a Caiano).

Subito dopo il via da parte della conferenza dei servizi per l'ampliamento di Peretola,i sindaci scrissero al ministro Toninelli affinché ascoltasse le comunità locali.

Saranno presenti anche alcuni partiti come Rifondazione Comunista e addirittura il Pd di Poggio a Caiano (per citarne alcuni). Ovviamente ci saranno i ragazzi di Fridays for Future e Legambiente Toscana ed infine molte sigle sindacali.

Intanto il progetto del nuovo aeroporto va a singhiozzo dopo l'ultimo dibattito a distanza tra Toninelli e Nardella.

Resta da chiarire la questione dei finanziamenti statali. In ballo ci sono 150 milioni di euro (il costo complessivo dell'ampliamento si aggira intorno ai 330 milioni): il ministro dei trasporti Toninelli ha detto che non intende far arrivare fondi pubblici, già però previsti in precedenza e non così facili da 'stoppare'.

Mentre il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, sembra positivo. Poco tempo fa ha dichiarato che entro il 2021 il nuovo scalo sarà pronto.