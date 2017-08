Peretola, Brozzi, Quaracchi, Le Piagge: nascita d'un gruppo facebook per la nuova pista Vespucci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Il gruppo facebook "W la nuova pista di Peretola" è nato a metà luglio ed è stato creato dai cittadini dei quartieri di Peretola, Quaracchi, Brozzi, Le Piagge che da anni sopportano, a servizio dell'intera città di Firenze, di Prato e non solo, i sorvoli di aerei che sono andati sempre più aumentando in frequenza e dimensione e che per questo sostengono la realizzazione della nuova pista 12/30 che eliminerà tutte le criticità allontanando le traiettorie dai centri abitati spostandole su campi e capannoni.



Questo gruppo è nato per controbattere a tutte quelle iniziative dei comitati contro l'aeroporto che per il fatto stesso di essere "contro" hanno maggior visibilità sui media anche per la loro innegabile capacità di fare notizia per iniziative che già dal nome "blitz" e "blocco dei cantieri" appaiono tutt'altro che moderate e democratiche e che potrebbero sembrare a prima vista, a chi non è particolarmente addentro alla questione, a tutela delle popolazioni che subiscono veramente i disagi del sorvolo. Questo invece non è! La nostra iniziativa che in poco più di tre settimane, in quartieri resi quasi deserti da un caldo record, ha raggiunto un migliaio di adesioni vuol dimostrare che la numerosa popolazione che patisce realmente i sorvoli e gli sfioramenti degli aerei, non sta assolutamente con questi gruppi esagitati ma sposa l'iniziativa della nuova pista come l'unica alternativa possibile, come ben sanno pure i No Aeroporto (ridenominati spesso sulla nostra pagina facebook "Sì Aeroporto Ma Indoll'è") che cercano solo di bloccare i lavori per il riorientamento della pista e non si sognerebbero mai di bloccare l'aeroporto consapevoli anche loro dell'importanza anche occupazionale ma non solo che ormai riveste tale infrastruttura per una città a vocazione turistica come la nostra. Spesso sentiamo indicare come criticità per il riorientamento della pista del Vespucci la possibilità che il polo scientifico di Sesto, sorto quando già era d'attualità lo spostamento della stessa, venga sorvolato.

A noi pare una criticità risibile quando abbiamo numerosissime scuole e asili, pubblici e privati, i cui insegnanti ad ogni passaggio d'aereo debbono interrompere di spiegare ai nostri bambini e ragazzi. La pagina facebook "W la nuova pista di Peretola" costantemente aggiornata contiene già molti video e ne conterrà sempre di nuovi con l’obiettivo di far conoscere a chiunque ne sia interessato la forte situazione di disagio vissuta dai nostri quartieri che chiedono e pretendono un intervento risolutivo ormai non più procrastinabile anche alla luce degli incrementi di traffico aereo (+7 % nel 2016 e un +8,5% tendenziale nel 2017). Firenze, 09/08/2017