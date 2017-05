Si "perde" il figlio alla Deejay Ten 2017: "panico" per Linus 

Venti minuti di apprensione per Linus durante la Deejay Ten 2017, la corsa non competitiva su due percorsi organizzata da Radio Deejay che ieri si è svolta in città. Il noto conduttore, ha spiegato stamani durante la trasmissione dell'emittente radiofonica, per una ventina di minuti non riusciva a trovare il figlio tredicenne che era andato, insieme alla moglie, alla corsa da 5 chilometri: "Ho preso la bici con cui avevo fatto il giro e ho rifatto il giro".

Il noto conduttore è stato però fermato da molte persone che volevano farsi una foto con lui. "Cosa succede? Foto, foto, foto, foto". "Chiedo scusa a quelli con cui sono stato brusco ma ero un pochino in ansia". Come è andata a finire? "L'ho trovato per strada che andava tranquillo. Era in ritardo perchè, già che c'era, ha fatto la Ten!".