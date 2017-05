Movida, dà di matto in Piazza Santa Croce: ferito un agente 

Ieri notte un cittadino marocchino di 25 anni è stata arrestato dalla polizia dopo che aveva perso la testa in Piazza Santa Croce. Gli agenti lo hanno bloccato dopo che aveva scaraventato in aria un bidone della nettezza di Via de' Benci e aveva spaccato una sedia di un'enoteca su una panchina della piazza.



Il 25enne, dopo esser stato bloccato, ha dapprima finto di calmarsi. Invece, nel momento in cui gli agenti hanno mollato la presa, ha ripreso a dimenarsi. In questo frangente un poliziotto è rimasto ferito facendo un movimento improvviso. Ne avrà per 20 giorni. Il 25enne, con precedenti per condotte violente, è stato portato via con l'accusa di violenza e resistenza. Stamani è stato condannato a 2 anni e 7 mesi e portato nel carcere di Sollicciano.