People Mover: presto la navetta che porterà all'ospedale di Torregalli

L'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli sarà collegato con una navetta che partirà da viale Nenni: accanto alla fermata della tramvia.

A comunicarlo l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini dopo l'incontro riguardante il progetto riqualifica della ex Lupi di Toscana. Il piano di recupero e il "people mover" sono stati pensati insieme così da poter velocizzare i tempi di valorizzazione dell'area, si legge su La Nazione. Il collegamento sarà il primo a partire, ancora non è chiaro se sarà su rotaia o su gomma, ma è certo che sarà elettrico per un minor impatto ambientale. Avrà la funzione di navetta quindi la cadenza delle corse sarà frequente.