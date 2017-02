Peluche scomparso: appello di una mamma su Facebook

"Lui è Simone, compagno di vita di Tommaso, mio figlio." Comincia così l'appello lanciato su Facebook da Grazia, madre del piccolo Tommaso, per ritrovare l'amatissimo pupazzo del figlio.

L'orsacchiotto di peluche si trovava all'interno di un trolley di colore grigio, marca Delsey, che è sparito durante un viaggio in treno su Italo 9996 Napoli-Brescia nella tratta da Roma a Bologna. Non essendo arrivato a destinazione nel capoluogo dell'Emilia-Romagna, la madre ipotizza che la valigia sia sparita alla fermata presso la Stazione di Roma Tiburtina oppure a Firenze Santa Maria Novella.

"Dopo undici anni e mezzo di convivenza, oggi qualcuno se l'è portato via con il trolley di mio figlio. Intenzionalmente o per sbaglio, non è dato saperlo.Non vi chiederò nemmeno dove o come l'abbiate trovato, ci basta riaverlo.", scrive ancora Grazia, promettendo di farsi carico di eventuali spese di spedizione o ritiro.



"Cosa sia un "pupazzo" per un bambino (e tutta la famiglia, in questo caso) non sto a spiegarvelo: se ne avete avuto uno lo sapete, se avete un figlio lo sapete, se avete la capacità di immedesimarvi lo sapete" -si legge ancora nel post- "Vi dico solo che mio marito, la notte del terremoto del 2012, rientrò in casa durante la prima scossa per prenderlo perché mio figlio fuori di casa, nudo, ripeteva "Mi viene un infarto a pensare che Simone è là dentro."