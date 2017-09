Pd, Agnoletti saluta Nardella e corre da Renzi

Dopo 8 anni alla guida dell'ufficio stampa del Comune di Firenze, Marco Agnoletti ritorna al fianco di Matteo Renzi. "Sarò il suo portavoce ed il capo ufficio stampa del Partito democratico", ha scritto ieri su Facebook nel suo ultimo giorno di lavoro a Palazzo Vecchio. Al suo posto sarà promosso Giovanni Carta, il responsabile della comunicazione di Mus.e, l'associazione che cura la valorizzazione dei musei civici fiorentini (la nomina dovrebbe ufficializzarsi la prossima settimana, dopo il via libera della giunta).



Agnoletti lascia ringraziando il sindaco Dario Nardella: "Lavorare con lui è stato molto, molto bello. È un ottimo sindaco". Ma anche guardando all'immediato futuro: "Conosco Matteo molto bene, mi sono note le sue straordinarie capacità, i suoi pregi ed alcuni dei suoi difetti (tema d'interesse nazionale dopo un'estate passata a discutere sui giornali del suo pessimo carattere). So che saranno mesi impegnativi e difficili", però "vorrei provare a dare una mano al mio partito, all'idea in cui ho sempre creduto: quella di un partito democratico riformista ed innovatore. Ed a Matteo che rappresenta bene questa idea".