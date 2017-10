Punti sulla patente: oltre 1.400 toscani sono a zero

Sono 1.419 i toscani che non hanno più punti sulla patente di guida. A rivelarlo è un'analisi di Facile.it, sui dati ufficiali diffusi dal Ministero dei trasporti.

A “primeggiare” in Toscana in questa speciale classifica è la provincia di Firenze, con 498 patentati a 0 punti, poi Prato (148), Pisa (146), Livorno, Massa Carrara e Pistoia (tutte e tre a “quota” 114). Le province con meno automobilisti a 0 punti sono invece Siena (36, prima in Italia a livello percentuale, con appena lo 0,02% di automobilisti con patenti a 0 punti), Grosseto (47), Arezzo (100) e Lucca (102).

Lo studio di Facile.it sottolinea poi come “la quantità di punti sulla patente incida notevolmente anche sul costo dell’RC auto. Confrontando le tariffe si scopre che alcune compagnie applicano maggiorazioni anche oltre il 10%”.