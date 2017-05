Viadotto all'Indiano, la passerella diventa un autostrada per scooter / VIDEO

La passerella ciclopedonale che scorre sotto al ponte all'Indiano invasa dagli scooter. E' quello che si può vedere nelle immagini del video qua sotto, segnalatoci da un lettore.

Nel video, diffuso su Youtube, si vedono numerosi scooter attraversare la passerella destinata a pedoni e biciclette. Ne passano diversi al minuto, ad un certo video se ne vedono quattro contemporaneamente, due in una direzione che si incrociano con due in arrivo dalla direzioine opposta, a velocità piuttosto sostenuta.

Visto il numero di motorini che si vedono passare in questi pochi minuti, si può immaginare che in un'intera giornata ne passino a decine, se non a centinaia: insomma, una vera e propria autostrada di fatto per i ciclomotori.

"Passo spesso nel sotto Indiano con la bici, ormai però tutti i giorni e a tutte le ore è diventato un continuo passaggio di scooter a tutta velocità, la situazione sta diventando insostenibile", ci scrive il lettore. Questo video conferma le sue parole.