Passerella pedonale dell'Isolotto, la riapertura ritarda di due settimane

La passerella pedonale dell'Isolotto, chiusa dalla fine dello scorso giugno per lavori di ristrutturazione, riaprirà con due settimane circa di ritardo. Lo ha reso noto in consiglio comunale oggi, lunedì 11 settembre, l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti, a causa di “difficoltà tecniche” nel portare avanti alcune fasi dei lavori.

Invece che il 4 ottobre, come in precedenza annunciato, la passerella riaprirà dunque “tra il 15 e il 20 ottobre”. Domani, martedì 12 settembre, prende intanto il via la sostituzione della parte centrale della vecchia passerella, che verrà poggiata su delle zattere, trasportata a riva e là demolita e portata via.

Alla fine dei lavori la passerella risulterà rinnovata: al posto della vecchia struttura in cemento di fatto ci sarà una 'nuova' passerella, con struttura in acciaio.