Lungarno Torrigiani, aperta la passeggiata permanente sull'Arno / FOTO

Una passeggiata mozzafiato sull'Arno, accanto al fiume. Da piazza Poggi, all'altezza della Torre di San Niccolò, e poi lungo il lungarno Torrigiani, quasi fin sotto Ponte Vecchio: è la 'Riva Torrigiani', inaugurata ieri pomeriggio, in occasione dei 10 anni di attività del locale Spiaggia sull'Arno-Easy Living.

Quella che ora è diventata una passeggiata permanente era nata inizialmente come strada di cantiere per consentire ai mezzi pesanti i lavori di ripristino di lungarno Torrigiani, dopo il crollo del maggio 2016. Poco dopo il sindaco Dario Nardella lanciò l'ipotesi di trasformarla in passeggiata, e così è stato.

Sul percorso sono in questi giorni visibili le sculture in legno dell'artista Sedicente Moradi, realizzate con la legna di risulta recuperata dall'Arno e raffiguranti una giraffa, un unicorno, un coccodrillo e due cervi (foto sotto tratte da Facebook).

