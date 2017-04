Pasqua senza agnello a tavola: protesta vegetariana di un ristorante 

Niente agnello sulla tavola in occasione della Pasqua. E' la scelta del ristorante del centro storico "Quinoa" che si schiera contro il consumo di quest'animale come tradizione pasquale. Il ristorante di vicolo Santa Maria Maggiore 1, finito sotto attacco qualche mese fa per una serie di recensioni finte, propone invece un brunch vegetariano. “Potreste anzi pensare – dice Simone Bernacchioni, chef del ristorante – di adottare uno degli agnellini e se cercate un nome...chiamatelo Pasquale”.



Il costo? "Il nostro brunch (al costo di 25 euro comprese alcune bevande) è all you can eat con piatti sfiziosi e completi".