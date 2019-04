Pasqua, scoppio del carro: tutti i divieti di transito e sosta

Sabato 20 e domenica 21 aprile si svolgeranno le tradizionali cerimonie legate allo Scoppio del Carro. Per consentire lo svolgimento degli eventi è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione.

Si inizia sabato sera con i divieti di transito per il corteo in occasione dell’accensione del fuoco: dalle 20.35 sul percorso di andata piazzetta Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria (con breve sosta), via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazza del Limbo (con breve sosta), Borgo Santissimi Apostoli, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo.

Dalle 22.30 sull’itinerario di ritorno piazza Duomo, via Calzaiuoli, piazza Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, piazza del Mercato Nuovo, via Porta Rossa, via Pellicceria, piazzetta di Parte Guelfa.

Domenica 21 aprile dalle 6.15 per il passaggio del carro con i buoi (per il tempo strettamente necessario) sarà istituito un divieto di transito sul percorso viale dell’Aeronautica, viale degli Olmi (all’altezza di piazzale Jefferson immissione nel galoppatoio), piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta a Prato, via Il Prato.

Da qui partirà, 7.30, il “Carro del Fuoco” accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina.

Divieti di transito al passaggio lungo l’itinerario tra via Il Prato e piazza del Duomo (Borgo Ognissanti, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni, piazza del Duomo) sia nel tragitto di andata che in quello di ritorno.

Dalle 8.20 prenderà il via il “Corteo della Signoria”: anche in questo caso sono previsti divieti momentanei di transito al passaggio sul percorso piazzetta di Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazza Santa Trinita, via Tornabuoni, via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni (sosta).

Alle 12.30 è previsto il ritorno con stessi divieti su via Calzaiuoli, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazzetta del Limbo.

E ancora dalle 18 di sabato alle 12 di domenica saranno in vigore divieti dai sosta in via degli Strozzi (tra via Torbabuoni e via Sassetti), piazzale di Porta a Prato e dalle 4 alle 14 di domenica lungo l’itinerario del “Carro del Fuoco” (tratti di via Il Prato-Borgo Ognissanti-via Roma-via Garibaldi)