Pasqua 2018, le mostre da non perdere in Toscana

Firenze

Quella fiorentina sarà una Pasqua 2018 all'insegna dell'arte: dai musei statali a ingresso gratuito fino alle grandi mostre. Da non perdere l'esposizione "Nascita di una Nazione" a Palazzo Strozzi. Un viaggio artistico, ma anche politico e sociale, nell'Italia tra gli anni '50 e il periodo della contestazione del Sessantotto attraverso circa ottanta opere di artisti come Renato Guttuso, Lucio Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova, Enrico Castellani, Piero Manzoni, Mario Schifano, Giulio Turcato, Mario Merz e Michelangelo Pistoletto.

Appuntamento sempre a Firenze con "Made in New York. Keith Haring, (Subway drawings) Paolo Buggiani and co.", un'esposizione dedicata alla vera origine della Street Art nelle sale del Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi e nel Cortile di Michelozzo, con un’ampia selezione di opere di entrambi gli artisti.

Ultimi mesi, infine, per visitare la mostra "Monet Experience e gli impressionisti" presso la Chiesa Santo Stefano al Ponte, un'autentica immersione sensoriale nei capolavori del pittore che con la sua arte ci ha mostrato tutta la bellezza della natura.