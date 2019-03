Il Parco dei tulipani apre i battenti: tutte le info / FOTO

E' stato inaugurato questa mattina il campo di tulipani che quest'anno vede la novità dei narcisi (fiori primaverili per eccellenza nel nostro territorio).

Wander and Pick è un progetto ideato, organizzato e finanziato dall'associazione non profit Le tribù della terra, con la collaborazione del Comune di Scandicci e il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.

“Tra le cose straordinarie della natura c'è la sua imprevedibilità – ha detto il sindaco Sandro Fallani – i narcisi sono andati molto avanti con la fioritura e tante persone vedendo da fuori questo spettacolo ci hanno chiesto di poter entrare. Per questo abbiamo deciso di far ammirare questi fiori in anteprima, lo scroso 24 marzo".

Oggi inceve c'è stata l'inaugurazione ufficiale.

Come funziona

Chi entrerà nel giardino, versando due euro, potrà scegliere 3 fiori. Inoltre sono state installate panchine per fare foto o riposarsi nel parco.