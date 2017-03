Parco del Mensola, cassa di espansione e percorso ciclo-pedonale fino all’Arno

Un intervento da oltre 11milioni di euro per realizzare un parco di venti ettari da Settignano a Rovezzano, collegando l’abitato di Ponte a Mensola con le sponde dell’Arno attraverso un percorso ciclopedonale continuo e una passerella di connessione con gli impianti sportivi Romagnoli.

È il progetto del parco del Mensola, approvato dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, che ha avuto ieri il via libera della giunta di Palazzo Vecchio (a breve dovrà pronunciarsi il consiglio comunale) su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini.

“Un intervento che trasformerà un’area vastissima dando vita al parco del Mensola. Un progetto integrato che unisce la funzione sociale di parco a quella ambientale di cassa di espansione per ridurre il rischio idraulico. I lavori – fa sapere Bettarini -, partiranno entro l’anno e tutta l’area urbana vicino al Mensola sarà più sicura”.

L’area da destinare a parco, in parte di proprietà privata e in parte del Comune di Firenze, ha una superficie di circa venti ettari ed è collocata lungo il corso del torrente Mensola. Si sviluppa da via D’Annunzio alle pendici della collina di Settignano, fino a via della Chimera nella zona di Rovezzano. L’intervento costituisce l’asse portante del previsto parco del Mensola, parte della più ampia Area naturale protetta di interesse locale.

“Data la posizione strategica dell’area in termini ecologici, si vuole creare una connessione in grado di facilitare il passaggio della fauna dalla zona collinare a elevata biodiversità verso le aree urbane, sfruttando le capacità ecologiche del corso d’acqua. E’ prevista la realizzazione di una consistente rete di percorsi ciclabili e pedonali, naturalistici ed escursionistici. La percorrenza pedociclabile attraverserà il Mensola in due punti: su via del Guarlone, sfruttando anche il ponte esistente, e a monte di via della Torre con una nuova passerella”, prosegue Bettarini. L’importo complessivo dell’intervento è di 11,7 milioni di euro, finanziamento statale attraverso il Piano di rischio idraulico.