Vandali al Parco dell'Anconella: danneggiato gioco per bambini 

Vandali nuovamente in azione nei parchi di Firenze. Questa volta è stato preso di mira un gioco per bambini all'Anconella, utilizzato per far esplodere un'intera scatola di petardi.

"E' la seconda volta, in pochi giorni, che i teppisti danneggiano strutture di parchi e giardini pubblici – ha ricordato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – prima in via Novelli, ora all'Anconella. Un affronto soprattutto per un'area verde devastata dalla tromba d'aria del 1 agosto 2015 che l'amministrazione ha cercato, insieme a associazioni e semplici cittadini, di rigenerare con investimenti massicci. Cercheremo di intervenire prima possibile per ripristinare il gioco perché una città non a misura di bambino è una città invivibile anche per tutti gli altri".