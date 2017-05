Parcheggio, turista paga gli abusivi poi si ritrova la multa sull'auto

Ieri pomeriggio un turista argentino è stato multato per non aver pagato la sosta nel parcheggio di Piazzale Vittorio Veneto. Infatti la vittima, dopo aver parcheggiato, è stata avvicinata da alcuni parcheggiatori abusivi che gli hanno chiesto dei soldi. Il sudamericano ha quindi pagato, forse credendo di essere così in regola con la sosta della vettura. Sfortuna ha voluto che poi siano passati a controllare i tagliandi delle auto parcheggiate nelle strisce blu, lasciandogli così la sanzione sul cruscotto. Insomma il danno e la beffa.