Firenze, lotta ai parcheggiatori abusivi. Tre denunce

I carabinieri durante un'azione di contrasto mirato ai parcheggiatori abusivi hanno denunciato in stato di libertà tre stranieri.

I militari si sono concentrati in piazza Savonarola, piazzale Donatello e viale Matteotti. In momenti diversi sono stati individuati e riconosciuti tre uomini, due di origine rumena di 53 anni e 52 anni ed un 26enne del Senegal, che chiedevano agli automobilisti che stavano parcheggiando la cosiddetta "cosa a piacere", uno o due euro, per garantire un parcheggio sicuro.

I tre sono stati denunciati per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Inoltre, il 53enne non era in possesso del foglio di via obbligatorio emesso nel novembre del 2014ed il 26enne ha dichiarato false generalità ai militari per loro quindi un'ulteriore denuncia per "inottemperanza al foglio di via" e per "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri".

