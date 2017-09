Parcheggiatori abusivi alla Festa dell'Unità 

Sono tornati i parcheggiatori abusivi in Piazza Vittorio Veneto. Il fenomeno dell'abusivismo sembrava debellato in quest'angolo di città ma ieri sera due uomini, un italiano e uno straniero, sono stati notati a chiedere soldi per la sosta ai tanti che parcheggiavano l'auto per andare alla Festa dell'Unità.

Non è mancata la segnalazione alla polizia municipale. Non lasciatevi ingannare: in piazza la sosta è gestita dalle macchinette automatiche.