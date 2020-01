Traffico e parcheggi, Nardella: “Riforma piano sosta, strisce blu gratis per residenti”

A Firenze stanno per arrivare, come già annunciato nei mesi scorsi, le "strisce blu gratuite", ovunque, per tutti i residenti, a prescindere dal quartiere di residenza.

A confermarlo, nel corso di un'intervista a Radio Toscana questa mattina, è il sindaco Dario Nardella.

"Il progetto va avanti, era un impegno preso in campagna elettorale. Lo presenteremo con l'assessore Giorgetti nell'arco di pochi giorni, sarà un pacchetto complessivo di riforma di tutto il sistema della sosta", assicura il primo cittadino.

Il cuore della riforma, sottolinea Nardella, "è l'introduzione delle strisce gratuite blu per tutti i residenti del comune di Firenze, eliminando le cosiddette Zcs dal punto di vista dei parcheggi".

Parlando poi più in generale del traffico che affligge la città, “ho sempre detto fin dall'inizio che il completamento della tramvia insieme alla realizzazione dello scudo verde, il sistema di limitazione della circolazione dei mezzi inquinanti, ci porterà a dimezzare il traffico in città”.

E a proposito di tramvia il sindaco ha anche confermato che i lavori per la linea piazza della Libertà – Bagno a Ripoli “partiranno entro l'anno” mentre quelli per il braccio dai viali a piazza San Marco “a metà 2020” (più probabile a fine estate in realtà, ndr).