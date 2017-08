Pappagallo con le ali tagliate per estrarre i numeri del lotto

Pasqualino era stato addestrato a gestire la fortuna mediante il sorteggio di schede del gioco del lotto. L’uccelletto, un piccolo pappagallo della famiglia Psittaculidae, diffusa in Africa, al comando prendeva con il becco una schedina per consegnarla a ignari cittadini dietro per un piccolo compenso richiesto dal proprietario.



Nei giorni scorsi però gli agenti dell'Enpa hanno effettuato un controllo in strada, dopo aver trovato il pappagallo con il proprietario nei pressi dello stadio, per verificare lo stato di salute dell'animale. E' stato appurato che “Pasqualino” aveva le ali tagliate impedendogli di fatto di volare. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del pappagallo e della relativa merce (cassetta e 154 schede con i numeri del lotto).

Del fatto è stato notiziata l’Autorità giudiziaria. L'uomo, residente in un Comune della provincia di Napoli, è stato accusato di maltrattamento di animali. Pasqualino è stato affidato a un custode giudiziario che ha altri pappagalli della stessa specie tra i quali troverà finalmente una compagna, come si addice alla sua specie più nota come gli "inseparabili".