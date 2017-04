Papa a Vicchio: invito alla scuola Don Milani di Calenzano

Il sindaco Alessio Biagioli coglie l'occasione della visita del Papa a Barbiana (Vicchio) per invitare Francesco a fare una deviazione dal programma stabilito e aggiungere una tappa prima del rientro a Roma. “Invitiamo Francesco a visitare la prima scuola popolare creata da Don Milani a San Donato”. Luoghi dove il sacerdote iniziò la sua attività pastorale e di maestro.

“Vista l’attenzione posta dal Papa alla figura di Don Milani – ha spiegato il sindaco– abbiamo pensato di invitarlo a visitare i locali della scuola popolare di Calenzano, dove iniziò il suo impegno in favore degli ultimi e dove ideò quel modello di scuola, cui Francesco stesso si riferisce nel suo intervento di oggi. Una presenza che non si limita ai 7 anni in cui fu cappellano a San Donato, ma che ha lasciato tracce profonde nella nostra comunità, dove ancora oggi il suo messaggio viene portato avanti dagli ex-allievi ancora in vita e da tutti coloro che si sono avvicinati negli anni a questa straordinaria figura sacerdotale”.