Il Papa arriva nel Mugello

Il 20 giugno Papa Francesco visiterà Barbiana, frazione di Vicchio, per pregare sulla tomba di don Lorenzo Milani. Un omaggio, Sua Santità ha accolto l'invito del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che avviene nel 50esimo anniversario della morte di don Milani, avvenuta il 26 giugno 1967. Papa Francesco arriverà nella tarda mattinata del 20 giugno e si fermerà al cimitero, nella chiesa e nella canonica. Per poi ripartire per Roma prima del pranzo. La visita si svolgerà in forma riservata e non ufficiale e prevede un incontro del Papa con i discepoli di don Milani, un gruppo di sacerdoti fiorentini e alcuni ragazzi seguiti da realtà caritative, di intervento sociale, ed educativo della diocesi.

“E' un grande onore la presenza di Papa Francesco a Barbiana, in Mugello - sottolineano il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni e il sindaco di Vicchio Roberto Izzo -. Una visita con un forte significato e valore simbolico, nei luoghi in cui don Milani dette vita a una straordinaria esperienza formativa ed educativa, da cui nacque un modello di scuola, da cui nacquero scritti che hanno lasciato il segno per il loro dirompente messaggio e insegnamento ed hanno scosso le coscienze di tutti - aggiungono -. 'Il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia': per i politici e per chi amministra la cosa pubblica - concludono - queste parole dovrebbero essere sempre una bussola”.



Sabato il Papa ha dedicato un videomessaggio a don Lorenzo Milani (fonte Radio Vaticana): IL MESSAGGIO DI FRANCESCO