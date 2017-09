Palpeggia minorenne in strada: arrestato per violenza sessuale

Ieri l'ha palpeggiata non lontano dalla scuola che la ragazza frequenta ma non sapeva che ad osservarlo si erano appostati dei carabinieri in borghese. Protagonista un 31enne nigeriano, richiedente asilo e ospite di una centro d'accoglienza, che da circa 1 anno non dà pace ad una 17enne. Una situazione critica a tal punto che ieri la liceale ha chiesto aiuto in lacrime al padre dopo che all'uscita di scuola, per l'ennesima volta, ha incrociato l'uomo che più volte le ha fatto apprezzamenti a sfondo sessuale. Talvolta spingendosi anche in palpeggiamenti.

Ieri sarebbe stato meno invasivo, si sarebbe limitato a qualche avances e a mandarle dei baci. L'intervento di una passante ha fatto sì che il 31enne si allontanasse. Una volta a casa la ragazza si è sfogata con il padre. Quest'ultimo, dopo che già in un altro episodio aveva avvertito quell'uomo di lasciare in pace la figlia, è quindi andato a sporgere denuncia dai carabinieri. I militari si sono subito allertati e hanno portato la ragazza nei luoghi dove spesso il 31enne ha incrociata la teenager. Passati pochi minuti il 31enne è sbucato da dietro un'edicola. Quando la giovane gli è passato vicino, lui ha approfittato per darle una pacca sul sedere. I carabinieri sono uscito allo scoperto e l'hanno bloccato. Il 31enne, incensurato, è finito ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.