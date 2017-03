Degrado in Via Palazzuolo: arriva la porta telematica

In arrivo la porta telematica in via di Santa Lucia. Inizieranno mercoledì 5 aprile, ha precisato ieri in una nota il Comune, i lavori per il montaggio del nuovo varco. L’intervento, uno dei provvedimenti annunciati mesi fa dall'amministrazione per contrastare il degrado, sarà effettuato in orario notturno con la chiusura al transito da Borgo Ognissanti a via Palazzuolo in orario 21-6. Nelle altre ore sarà in vigore un restringimento di carreggiata. Termine previsto 12 aprile.

Giusto ieri il comitato Palomar di Via Palazzuolo aveva ricordato come da tempo si stesse attendendo la nuova porta: "Marzo è finito, le porte telematiche non hanno ancora iniziato il loro lavoro. Riusciranno almeno una volta, i nostri amministratori, a sorprenderci mantenendo le promesse? Perché le regole etiche implicite nei rapporti tra le persone (fiducia, rispetto, onestà, solidarietà) non valgono (quasi) mai nei rapporti tra eletti ed elettori?"