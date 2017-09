Palazzo Vecchio, tutti in coda per i concerti gratuiti di Wired / FOTO

Una coda composta sta aspettando di entrare a Palazzo Vecchio per assistere ai concerti gratuiti del Wired Next Festival. La fila arriva fino a Via delle Farine. Nel Salone dei Cinquecento si esibiranno in una performance live Samuel, Nina Zilli, Niccolò Fabi, Levante e gli Stato Sociale.

E' la seconda edizione del Wired Next Festival a Firenze.

Domani sera alle 18 sempre nel Salone dei Cinquecento arriverà Tommaso Paradiso, cantante e leader dei Thegiornalisti. Paradiso ha raggiunto il successo durante l'estate essendo autore e interprete di successi come "Riccione" e "Pamplona".