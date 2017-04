Palazzo di Giustizia, ruba metal detector: arrestato 24enne

Ha rubato un metal detector palmare al personale addetto alla vigilinza del Palazzo di Giustizia di viale Guidoni, a Novoli. Per questo motivo un 24enne originario di Pisa, già noto ale forze dell'ordine, è stato arrestato ieri verso l'ora di pranzo dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria. Il giovane, trovato in possesso del metal-detector, è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.