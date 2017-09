Il Meyer cresce, da 30mila a 40mila metri quadri

L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze si prepara a crescere ancora, con un piano di sviluppo che nei prossii 3 anni riguarderà tre aree distinte: l’Ospedale, che sarà sempre più destinato ai ricoveri e alla cura delle patologie ad alta complessità, il Meyer Health Campus, che, da inaugurare nel 2018, sarà il cuore della formazione e della didattica, e il Parco della Salute, una struttura che accoglierà la Neuropsichiatria, gran parte delle attività ambulatoriali e i Day Hospital medici.

Grazie alla possibilità di disporre di due nuove sedi – l’ex facoltà di Teologia di via Cosimo il Vecchio e l’ex clinica Villanova in via di Careggi - il Meyer aumenterà in modo considerevole gli spazi a sua disposizione: dagli attuali 30mila metri quadri a 40mila. Previsti anche sette ettari in più di verde, tra parchi, olivete e boschi.

Il raffronto tra i dati relativi al 2007, anno del trasloco dalla sede di via Luca Giordano a quella attuale, e il 2017 descrive con chiarezza la crescita del Meyer: i ricoveri sono passati da 7.331 a 8.762; i Day Hospital da 27.054 a 38.558; le prestazioni di specialistica ambulatoriale da 413mila ad oltre 685mila. Il piano è stato presentato questa mattina.

“Questo piano di sviluppo – spiega Alberto Zanobini, direttore generale del pediatrico fiorentino – ci permetterà di disegnare, da oggi al 2020, un nuovo Meyer, sempre più grande e sempre più in grado di dare risposta ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie

Il Parco della Salute

Il Parco della salute sorgerà in un’ex clinica privata (Villanova) in via di Careggi, alle spalle del Meyer. E' un edificio di 5.100 metri quadri immerso in un’area verde di 3,9 ettari, ancora in ristrutturazione. Qui si concentreranno le attività ambulatoriali che non necessitano di essere inserite nel contesto ospedaliero, oltre al Centro prelievi e alle stanze riservate ai donatori di sangue, ma anche il Centro per la diabetologia pediatrica. Il parco renderà possibile dare vita a tutta una serie di attività all’aria aperta. Nel Parco della Salute sarà inoltre trasferita la Neuropsichiatria infantile.

Meyer Health Campus

Nell’ex facoltà teologica di via Cosimo il Vecchio, è nato il Meyer Health Campus, un edificio di 4.800 metri quadri, la sede destinata alla didattica e alla formazione: la data prevista per l’inaugurazione è il 24 febbraio 2018. In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana, il Campus, all'interno di un'area verde di 3,5 ettari ospiterà tutte le attività formative, di ricerca e innovazione in ambito pediatrico.

L’Ospedale

Oggi un paziente su quattro arriva da fuori regione. Gli spazi che si renderanno disponibili grazie alle due nuove sedi consentiranno al Meyer di crescere ed espandersi, per rispondere in modo adeguato a tutte le esigenze di cura e ricovero ad alta intensità.

Il 13 dicembre 2017 sarà inaugurato il nuovo reparto di Nefrologia e dialisi. Il prossimo ottobre è previsto il taglio del nastro della nuova sala operatoria.

Family Center Anna Meyer

Una pagoda immersa nel verde, per far sentire a casa i bambini e le famiglie che entrano in Ospedale per un periodo di ricovero: sarà questo il Family Center Anna Meyer, uno spazio di 500 metri quadrati destinato a rivoluzionare il concetto di supporto al percorso assistenziale dei piccoli pazienti e dei loro genitori, dalla fase di pre-ricovero a quella delle dimissioni. L’edificio sarà un piccolo padiglione autonomo, pensato in linea con la filosofia architettonica che ha ispirato la realizzazione del Meyer, e sarà collocato nel parco, tra il Giardino di Cice e l’ingresso dell’Ospedale. Il Family Center sarà il luogo deputato all’accoglienza e fungerà da punto di raccordo per tutte quelle attività di supporto necessarie ai bambini e alle famiglie. Per questa nuova struttura, il cui progetto è in corso di approvazione da parte del Comune e della Soprintendenza, è prevista l'inaugurazione il 13 dicembre 2018.

Infine, un nuovo sito: www.meyerpiu.it, visibile da oggi, sabato 23 settembre 2017.