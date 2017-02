Ospedale di Careggi, porte scorrevoli chiuse da mesi / FOTO

Le porte scorrevoli al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Careggi inaccessibili da almeno due mesi. L'ingresso, utile ai pazienti che devono effettuare delle visite, magari accompagnati su sedie a rotelle o barelle, non sono infatti utilizzabili. Costringendo medici, pazienti e personale sanitario in servizio a confluire sulle porte in uso ai visitatori. Non è chiaro se le porte siano guaste o sia stato scelto di blindare l'ingresso, fatto sta che al momento un cartello spiega di utilizzare le entrate laterali. Una lettrice ci scrive:"Quanto tempo impiegheranno ancora per riattivare le porte scorrevoli al CTO? Sono tre mesi che non funzionano, in un ospedale in cui la maggioor parte dei pazienti sono barellati o in sedia a rotelle. Posso capire le necessità degli addetti al punto informazione, ma davvero la situazione non si può risolvere?"