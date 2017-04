Tragedia all'Osmannoro, 21enne muore in un incidente sul lavoro

Ieri sera tragedia all'interno di una ditta di spedizioni e servizi postali, la Nexive di via della Treccia, dove un 21enne è stato travolto da del materiale molto pesante durante il turno di lavoro. Sul giovane, Fabio Rossini precisa la Nazione, si sarebbero rovesciate delle sbarre e delle listarelle di metallo.

La situazione è apparsa subito critica tanto che i colleghi del giovane sono subito intervenuti per soccorrerlo e chiamare il 118. Sono però risultati vani i tentativi di salvarlo.

Sul posto anche il magistrato di turno e gli uomini della polizia che, insieme a quelli della Asl, dovranno chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Proprio ieri i sindacati hanno ricordato l'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella giornata mondiale. "E oggi piangiamo subito un morto- così Mauro Fuso di Cgil Toscana-, un giovane di 20 anni. Non bastano di nuovo le lacrime e il cordoglio ai familiari. Serve qualcosa di più e soprattutto per i più giovani che iniziano a lavorare e insieme ai sessantenni sono tra le categorie più a rischio. Qualcosa di più nel settore dei trasporti e della logistica che sta diventando uno snodo nevralgico delle attività produttive. Troppa frenesia, troppe interferenze e purtroppo poca attenzione al lavoro e ai lavoratori".

"Esprimiamo profondo dolore per la perdita di un giovanissimo lavoratore - hanno aggiunto Barbara Orlandi e Laura Scalia di Cgil Firenze-, e vicinanza alla famiglia. Morire sul lavoro è ingiusto, a 21 anni è ingiusto. E morire nella Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro è drammaticamente sbagliato e dimostra che ancora tanto c'è da fare per proteggere chi lavora da morti e incidenti. Serve una cultura del lavoro che tuteli salute e sicurezza, leggi e regole da sole non bastano; occorre condividere la cura del bene più prezioso: la vita di chi lavora"