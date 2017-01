Osmannoro, blitz nel mercatino abusivo nascosto tra le fabbriche

Ieri mattina blitz antiabusivismo tra le fabbriche dell'Osmannoro. Sei i venditori controllati con un bilancio di 16mila euro di multe e oltre un quintale di ortaggi distrutti. I controlli sono stati effettuati in via di Vittorio da polizia municipale, Nas e carabinieri della stazione di Peretola.

I controlli hanno interessato alcuni venditori ambulanti non autorizzati. Sei i veicoli sottoposti a verifica che sono utilizzati per il commercio di alimentari utilizzati da cittadini cinesi. La Polizia Municipale ha elevato cinque sanzioni (per complessivi 6.000 euro) per occupazione abusiva e commercio non autorizzato. Sono state sequestrate 2 bilance prive della vidimazione prevista e 16 casse di ortaggi. Sei le sanzioni elevate da Nas per oltre 10.000 euro: sono stati distrutti oltre 100 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli e segnalate alle ASL di Firenze e Prato due ditte per la normativa sulla sicurezza alimentare.

"Continua l'attenzione alle periferie, al contrasto all'abusivismo commerciale e alla tutela della salute dei cittadini - sottolinea l'assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi -. In particolare con questo intervento diamo una risposta alle segnalazioni dei cittadini. Ringrazio la Poizia Municipale, i Nas e i Carabinieri della stazione di Peretola per i controlli di oggi".