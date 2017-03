Careggi, apertura ad aprile del Trauma Center

A Careggi sono iniziati i lavori per l'attivazione del primo piano del padiglione 12 DEA (dipartimento emergenza e accettazione) dell'ospedale che accoglierà 14 sale operatorie - tre delle quali definite ibride per la presenza oltre alle attrezzature chirurgiche di angiografi di ultima generazione. Contestualmente allo spostamento delle attività del pronto soccorso ortopedico del CTO al piano -1 del DEA e la conseguente attivazione del Trauma Center per i traumi maggiori, in programma il 7 aprile alle ore 20, è iniziato il completamento del primo piano del Nuovo DEA di Careggi.

Con quest’ultima fase sarà possibile, a partire dal primo ottobre, la ristrutturazione del Blocco F del DEA, l’ultima ala superstite del vecchio edifico che è stato progressivamente sostituito in una delle maggiori operazioni di demolizione e ricostruzione in un un’area ospedaliera a padiglioni aperti.

Il DEA sarà quindi completamente attivo e dal primo ottobre sarà possibile completare l’ultimo tratto del tunnel progettato per connettere l’edifico al CTO. L’ “ultimo miglio” di quest’opera imponente segnerà la piena efficienza del nuovo complesso dedicato all’emergenza, al trauma e all’alta complessità assistenziale di Careggi.

Il tunnel è stato fatto per esigenze tecniche, per liberare il trasporto di superficie dal transito di materiali e attrezzature ospedaliere. La sua realizzazione ha attraversato le fasi dei vari cantieri dell’area Careggi ed è cominciata prima dell’arrivo del capolinea della tramvia in coordinamento con la realizzazione di quest’opera. Con il completamento dei vari cantieri fuori e dentro Careggi anche l’ultimo diaframma fra il CTO e il DEA potrà essere abbattuto.