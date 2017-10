Santa Maria Nuova: rinasce l'antico orto medico / FOTO

Rinasce nel Chiostro delle Medicherie dell'ospedale di Santa Maria Nuova l'antico orto medico, presente nell'ospedale fiorentino fin dal XIII secolo.

Voluto dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e dal Museo di Storia Naturale/sezione Orto Botanico dell’Università di Firenze e realizzato grazie alla collaborazione di Aboca con il pieno sostegno dell’Azienda USL Toscana centro, la rinascita del piccolo orto medico si pone come testimonianza del legame tra piante e salute.

L'orto, presentato al pubblico questa mattina, è costituito da 26 piante racchiuse in grandi vasi, dalla Rosa canina alla Salvia officinalis, studiate nei secoli passati ed utilizzate per le loro proprietà terapeutiche.

Gli orti medici nascono con la finalità di studiare le proprietà curative delle erbe e hanno avuto un ruolo di primissimo piano nello sviluppo delle moderne scienze farmaceutiche. Parallelamente, avrebbero anche una funzione rilassante: studi recenti affermano che la semplice contemplazione della natura può ridurre in 4-6 minuti il ritmo cardiaco e la tensione muscolare nelle persone sottoposte a stress.

“L’Arcispedale di Santa Maria Nuova del 1288, insieme al Giardino dei Semplici del 1545, sono due tappe fondamentali nell’evoluzione della scienza medica ed erboristica. Un filum preciso lega l’antichissimo ‘orto medico’ all’Orto Botanico fiorentino. Dal primo nascerà l’idea di uno spazio coltivato non solo per i malati ma anche per gli studenti dell’allora nascente Scienza medica, realtà concretizzata, quasi tre secoli dopo, nel Giardino voluto da Cosimo I. Si tratta di restituire alla città di Firenze una testimonianza del genio e dell’operosità fiorentina che ha portato alla scienza Botanica e alla Scienza Medica quali oggi vediamo e applichiamo”, dichiara Paolo Luzzi, responsabile sezione Orto Botanico del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.

Il nuovo orto rientra nel percorso botanico medicinale che si sviluppa all'interno dell'itinerario museale di Santa Maria Nuova ed è liberamente fruibile tutti i giorni anche dal pubblico esterno.