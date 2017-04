La Regione sbaglia l'ordine: la valanga di farmaci costa 7 milioni in più

Un ordine di farmaci sbagliato, sovradimensionato rispetto alle reali necessità. Protagonista dell'errore è Estar, l'ente che si occupa di acquisti per la sanità. A dare notizia del fatto è stata oggi la cronaca fiorentina del quotidiano La Repubblica, 720 confezioni ordinate al posto delle 90 necessarie, per un costo di circa 7 milioni superiore al previsto.

Il farmaco si chiama Sovaldi, prodotto anti Epatite C, che secondo La Repubblica sarebbe "poco utilizzato" perché sostituito da farmaci più nuovi. Circostanza oggi smentita da Estar, che rileva come il farmaco "risulta ad oggi prodotto ampiamente richiesto dalle aziende sanitarie toscane per la terapia anti HCV (epatite C)".

Estar ha fatto anche sapere che "in un quadro in continua evoluzione dei prodotti per la terapia anti HCV, sin dall'inizio del mese di marzo 2017 ha provveduto ad attuare una politica prudenziale nell'approvvigionamento di tali prodotti, riducendo drasticamente i livelli di giacenza attraverso la gestione di ordini a fornitore legati ai singoli piani terapeutici dei pazienti" e che "in queste ore sta definendo con il produttore Gilead Sciences le modalità per una risoluzione del problema, senza alcun aggravio per il sistema sanitario".