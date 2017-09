Prostituzione, ricorso al Tar contro la nuova ordinanza

Dopo una sola settimana dall'entrata in vigore, arriva già il primo ricorso al Tar contro la nuova 'ordinanza anti prostituzione'. A fare ricorso è l'avvocato fiorentino Francesco Bertini, come riporta oggi il quotidiano La Nazione.

“L'ordinanza è incostituzionale e contraria anche al decreto Minniti al quale dice di ispirarsi”, spiega il legale, intervistato dalla Nazione, adducendo come motivazioni il fatto che “questa ordinanza viola le leggi dello Stato e trasforma Firenze in un mondo a parte dove, in una materia che la Costituzione riserva allo Stato e che attiene alla sicurezza e ordine pubblico, vige una legge diversa dal resto del Paese”.

L'ordinanza, difesa con forza dal sindaco Dario Nardella, introduce multe fino a 206 euro e fino a 3 mesi di carcere per i clienti sorpresi a contrattare o consumare una prestazione sessuale a pagamento.

Sull'effettiva efficacia delle nuove norme si sono scatenate diverse polemiche. Durante la prima settimana sono stati sorpresi con prostitute e denunciati solo due clienti: per molti questo è il segnale che non ci sarebbe in realtà la volontà di effettuare controlli capillari sul territorio.

