Prostituzione: altri due clienti denunciati

Altri due clienti denunciati a Firenze a seguito della nuova ordinanza anti prostituzione. I due clienti sono stati sanzionati la notte scorsa dalla polizia municipale. Il primo, un 47enne, è stato individuato in via ponte all'Indiano, vicino a via Baracca. Il secondo, 38enne, è stato invece fermato in via Pistoiese.

Entrambi gli uomini, residenti nella provincia di Firenze, sono stati denunciati. Sono in tutto 4, ad oggi, i clienti denunciati da quando l'ordinanza è entrata in vigore, il 15 settembre scorso: tutti e 4 risultano residenti fuori città. La nuova ordinanza prevede multe fino a 206 euro e carcere fino a 3 mesi.

