Bomba alla libreria di Casapound: artificiere è stabile, amputata la mano

Sono stabili le condizioni dell'agente di polizia gravemente ferito all'alba di ieri mattina dallo scoppio di un ordigno davanti alla libreria Il Bargello, in via Leonardo Da Vinci, non lontano da piazza Libertà.

Lo comunica il Cto dell'ospedale di Careggi, dove l'artificiere è ricoverato in terapia intensiva e "sedato come normalmente avviene a seguito di interventi chirurgici", spiegano fonti mediche.

La prognosi rimane comunque riservata, per il completamento delle cure successive agli interventi eseguiti e al relativo percorso assistenziale. Ieri l'agente, 39enne con due figlie, è stato operato per le gravi lesioni riportate: ha perso la mano sinistra, che gli è stata amputata, ed è stato operato all'occhio destro, che versa in gravissime difficoltà e che è stato dato per perso fin dai primi momenti successivi allo scoppio.

Nel frattempo continuano, a tutto campo, le indagini della polizia. Si tratta sicuramente di un'azione di natura politica, vista la vicinanza della libreria Il Bargello all'associazione di estrema destra Casapound. Gli inquirenti indagano soprattutto nell'ambito dell'area antagonista-anarchica. Il Bargello aveva già subito altri attacchi, una volta, nel febbraio scorso, era già stata colpita con una bomba carta.