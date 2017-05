Dicomano, fatto brillare ordigno bellico di 100 kg

Questa mattina gli artificieri del reggimento genio ferrovieri dell’esercito hanno fatto brillare un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale.

Si trattava di una bomba da aereo di circa 100 chili, di fabbricazione italiana, rinvenuta qualche giorno fa da un escavatore, durante le opere di mantenimento di una strada vicinale nei pressi di Dicomano, nel Mugello.

La collocazione dell’ordigno, in prossimità della strada, secondo gli artificieri conferma che talvolta tale tipologia di bombe veniva utilizzato per essere all’occorrenza fatto esplodere in modo da creare blocchi stradali.

La bomba è stata fatta esplodere intorno alle 7 del mattino, dopo avere messo in sicurezza l'area e interdetto l'accesso per un raggio di circa 400 metri dal punto di brillamento.