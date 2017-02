Torna l'ora legale: lancette avanti domenica 26 marzo 2017

Torna l'ora legale. Un'ora di luce in più, ma un'ora di sonno in meno. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, esattamente alle 2, le lancette degli orologi dovranno essere infatti spostate un'ora in avanti.



Il cambiamento ha effetti positivi sull’ambiente: le giornate si allungano, si consuma meno energia elettrica e si riduce l’emissione di anidride carbonica. Tuttavia, possono esserci conseguenze fastidiose per il nostro organismo: i disturbi più comuni sono un aumento dello stress, della fatica e del malumore.



Le origini dell’ora legale risalgono al 1784 quando Benjamin Franklin, conosciuto anche come l’inventore del parafulmine, pubblicò un’idea che si basava sul principio di risparmiare energia spostando l’ora in avanti, ma le sue riflessioni non trovarono seguito. L'ora legale fu introdotta in Italia nel 1916 e, dopo varie sospensioni, fu ripresa nel 1966.