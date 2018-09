Omicidio a Scarperia: bambino ucciso dal padre

Omicidio nel comune di Scarperia. La vittima è un bambino, ucciso dal suo stesso padre al termine di una lite con la convivente. Il piccolo Michele, che il 3 settembre aveva compiuto 1 anno, è stato colpito a morte con un coltello poi rinvenuto nel giardino dell'abitazione.

A dare l'allarme è stata una parente. Sul posto il personale sanitario ha provato a rianimare il bambino ma in ospedale è giunto già senza vita.



L'insano gesto è stato compiuto dal padre, Niccolò Patriarchi, 34enne pregiudicato, che nella vita lavora come programmatore informatico. L'omicidio sarebbe scaturito al termine di una lite con la compagna, impiegata 30enne, anch'essa pregiudicata, all'interno di un'abitazione di Via San Francesco. La stessa, ferita alla testa e agli arti, è stata condotta presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nel corso della lite era presente anche un'altra figlia della coppia, di 7 anni, che non ha riportato ferite.

Il 34enne è stato trovato sul posto in stato di shock e poi condotto in caserma dai carabinieri.