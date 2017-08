Omicidio Niccolò Ciatti, scoperta una falsa raccolta fondi

"Ho letto stamattina che qualcuno ha promosso una raccolta fondi a nome di mio figlio Niccolò non fatelo perché io non ho autorizzato nessuno a farlo. Grazie". E' quanto scritto da Luigi Ciatti, il padre di Niccolò il 22enne pestato a morte a Lloret de Mar, sul suo profilo facebook.

Ciatti fa riferimento alla pagina facebook "Giustizia per Niccolò Ciatti: Morte Agli Assassini" che è nato con lo scopo di "raccogliere donazioni gratuite a partire da 1 euro da utilizzare per mettere delle taglie sulle teste dei tre assassini di Niccolò Ciatti". Oltre alla dubbia motivazione per cui vengono raccolti i fondi, andrebbero a costituire la taglia per chi 'cattura' gli assasini di Niccolò ( una proposta da film western mentre la realtà è un'altra, viviamo in una società in cui ci sono autorità competenti che si occupano di affidare alla giustizia e punire i colpevoli di un reato), Luigi Ciatti ha fatto sapere di non aver autorizzato alcuna raccolta.

Soltanto sabato sono stati celebrati i funerali del giovane di Scandicci e c'è già chi specula sulla sua morte. Il quotidiano la Nazione scrive che la famiglia Ciatti ha denunciato il fatto alla polizia postale, gli autori della pagina sono ancora ignoti. La famiglia dovrà sostenere mesi, e forse anni, di processi e adesso si trova ad aver a che fare anche con sciacalli di questo tipo. Sulla piattaforma change.org è ancora possibile firmare per chiedere giustizia per Niccolò, al momento la petizione è stata sottoscritta da più di 200 mila persone.