Omicidio Ciatti, tutto pronto a Scandicci per i funerali di Niccolò

E' molto probabile che i funerali di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso in una discoteca di Lloret de Mar, si terranno già domani pomeriggio. Lo ha detto il sindaco Sandro Fallani al Corriere Fiorentino. Nel giorno dei funerali a Scandicci ci sarà lutto cittadino.

Ieri sera il padre Luigi, la madre Cinzia e la sorella Sara sono partiti per andare in Spagna in modo da ottenere il rimpatrio in Italia della salma che dovrebbe rientrare già stasera.

"Ho chiesto al ministro Alfano di poter dare un bacio e di abbracciare Niccolò per l'ultima volta prima di rinchiuderlo nella bara - ha detto Luigi Ciatti al Corriere Fiorentino - il desiderio della mia famiglia è stato esaudito: ci stiamo imbarcando per Barcellona. Finalmente andiamo a riprendere Nicco. Devo riconoscere ad Alfano di averci dimostrato grande disponibilità".

I familiari stanno riconoscendo ufficialmente il corpo all'obitorio di Girona.

I funerali di Niccolò Ciatti si svolgeranno a Scandicci dopo che le autorità italiane, effettuato il rimpatrio, daranno il nulla osta e restituiranno la salma alla famiglia.

Ieri il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha avuto nel pomeriggio un colloquio telefonico con il suo omologo spagnolo, Rafael Català in merito alla tragica morte di Niccolò. Orlando, riferisce una nota del ministero, "ha chiesto il massimo sforzo e impegno nelle indagini sull'omicidio dì e ha avuto assicurazione dal ministro della Giustizia, Català, che le autorità spagnole hanno proceduto con la massima tempestività a tutte le pratiche necessarie al fine di consentire un rapido rientro in Italia della salma del giovane".