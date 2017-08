Omicidio Ciatti, il sindaco di Lloret de Mar: "Chiederemo la massima pena"

Il sindaco di Lloret de Mar risponde al suo omologo di Scandicci, Sandro Fallani, dopo l'omicidio del 22enne Niccolò Ciatti. Fallani aveva scritto al primo cittadino del comune della Costa Brava, dove Niccolò era in vacanza con gli amici, e dove ha subito il brutale pestaggio in discoteca, per offrire il sostegno del comune alle porte di Firenze nel processo che si aprirà sulla vicenda. Una lettera che Fallani aveva voluto scrivere in quanto Scandicci, dal punto di vista formale, non può costituirsi parte civile. Quindi aveva chiesto una mano al comune spagnolo per rappresentare simbolicamente la sua cittadinanza.

Il sindaco Jaume Dulsat i Rodriguez ha risposto con una lettera. Nella sua risposta il sindaco di Lloret ha espresso cordoglio alla città di Scandicci e stima e sostegno in modo particolare alla famiglia e agli amici di Niccolò, confermando che il comune di Lloret de Mar si è costituito parte civile. Oggi Fallani ha consegnato alla famiglia di Casellina, nel corso di una visita ai genitori per recapitare i messaggi di cordoglio, solidarietà e vicinanza espressi dalla comunità e raccolti in queste tre settimane, la copia della lettera.

Questo il testo della lettera di risposta scritta in italiano dal sindaco di Lloret de Mar:

“Egregio Signor Sandro Fallani,

ci rivolgiamo a Lei come Sindaco del Comune di Scandicci, città dove viveva Niccolò Ciatti, per esprimerLe l’immensa tristezza e costernazione con cui la città di Lloret de Mar ha vissuto questo atto di violenza ingiustificata. Vogliamo trasmettere alla Sua città tutto il nostro cordoglio e alla famiglia e agli amici di Niccolò, in modo particolare, la nostra più grande stima e sostegno in questi duri momenti. Lloret de Mar è una città che ha nel turismo la sua principale attività economica e ci alziamo ogni giorno con l’obiettivo di fare in modo che i nostri visitatori trascorrano delle belle vacanze nella nostra città; è per questo motivo e perché siamo una città aperta e ospitale, con più di 60 anni di storia ricevendo visitatori da tutta Europa, che siamo commossi e non possiamo capire cosa possa portare una persona ad agire con tanta violenza.

Il dolore che proviamo davanti a una giovane vita stroncata, e che ha distrutto una famiglia, è nel cuore di tutti ed è molto presente in questi giorni nella nostra città. La vita continua, ma questo omicidio ha colpito la nostra città e ci spinge a lavorare, massimizzando i nostri sforzi, con tutti gli strumenti necessari per evitare che un fatto così si ripeta più. Ci teniamo a informarLa, inoltre, che il comune di Lloret de Mar si è costituito parte civile contro l’omicida e che chiederemo la pena massima stabilita dalla Legge. Inoltre, la settimana scorsa abbiamo richiesto formalmente a tutti i locali notturni di applicare le misure di sicurezza stabilite e di rivedere i protocolli di sicurezza necessari. Siamo coscienti che nessuna misura potrà far tornare Niccolò tra noi, ma il suo ricordo resterà per sempre e ci impegniamo a lavorare incessantemente per far sì che questi fatti non succedano più. Come uomo e sindaco voglio farvi arrivare un grande abbraccio insieme a quello di tutta la città di Lloret de Mar e restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi necessità.

Distinti saluti

L’Alcade de Lloret Jaume Dulsat i Rodriguez”.